Яценюк заявил о попытке вывести ГПУ из-под контроля парламента

Об этом лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, говоря о концепции изменений в Конституцию Украины.

"Администрация президента будет предлагать увеличить срок полномочий органов и лично генпрокурора на два года, а кроме того, будет отменено право Верховной Рады выражать недоверие генпрокурору", - заявил Яценюк.

По его мнению, это означает, что Генеральная прокуратура полностью выйдет из-под контроля законодательной ветви власти.

Также Яценюк предложил спикеру ВР Владимиру Рыбаку подписать письмо к Венецианской комиссии с просьбой предоставить выводы относительно принятого в первом чтении законопроекта о прокуратуре.

Яценюк отметил, что в таком случае после выводов Венецианской комиссии Верховная Рада уже в сентябре сможет рассмотреть и принять этот закон.

По материалам: Украинская правда, УНИАН