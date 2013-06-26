Квасневский ответил на вопрос «Чего они к черту там от нас хотят?»

Бывший Президент Польши Александр Квасневский отмечает важность выполнения Украиной “домашнего задания”, необходимого для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квасневский сказал на международной конференции “Наркополитика в Восточной Европе в контексте коррупции”.

“Все, что вы здесь делаете в связи с перспективой ассоциации Украины с Европой, это все для вас. Даже если вы не хотите входить в ЕС, то и в этой ситуации вы должны сделать определенные изменения в отрасли права, в экономике и во многих других делах, поскольку это нужно прежде всего вам”, - сказал Квасневский.

Он подчеркнул, что, отказываясь от европейской перспективы, Украина отказывается от опыта.

По теме: Азаров убеждал Европу, что Украина выполнит все обязательства

По словам Квасневского, ему приходится слышать в Украине высказывания наподобие: “Мы уже устали от этих требований. Чего они к черту там от нас хотят?”. В связи с этим он отметил, что когда Польша входила в Европейский Союз, европейцы также говорили о необходимости выполнения “домашней работы”.

“Я чувствовал себя как ребенок, которому родители постоянно говорят сделать домашнее задание, но, глядя теперь на пребывание в ЕС Польши, я могу сказать, что там, где мы лучше сделали “домашнее задание”, у нас больше успехов, а там, где мы плохо сделали, имеем проблемы”, - добавил Квасневский.