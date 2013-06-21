Янукович в Конституционной Ассамблее поменял Мусияку на Фесенко

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 341/2013 «Об изменениях в составе Конституционной Ассамблеи».

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, «в качестве частичного изменения части первой статьи 4 Указа Президента Украины от 17 мая 2012 года № 328 «О Конституционной Ассамблее» (с изменениями, внесенными Указом от 1 октября 2012 года № 566)» в состав Конституционной Ассамблеи введен Владимир Фесенко - председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» (по согласию). Этим указом из состава Конституционной Ассамблеи выведен Виктор Мусияка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, возглавляет Конституционную Ассамблею экс-президент Украины Леонид Кравчук.