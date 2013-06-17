Экс-глава МИД Германии: Украина может изменить стратегическую позицию Евросоюза

Возможное присоединение Украины к интеграционным проектам Российской Федерации приведет к изменению стратегической позиции Европейского Союза, который в настоящее время недооценивает важность Украинского государства в геополитическом контексте.

Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер на Global Wroclaw Summit, сообщает польское информационное агентство РАР.

"Наша стратегическая ситуация изменится, если Украина передвинется на Восток», - сказал он.

Фишер, который возглавлял МИД Германии с 1998 по 2005 год, призвал европейских политиков реальнее оценить то, что сейчас происходит.

"Ситуация в действительности является серьезной, поскольку мир меняется очень быстро (...) Мы должны проснуться, мы не должны позволять этот лунатизм, в котором мы сейчас находимся", - сказал он.

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Экс-глава МИД Германии в качестве примера назвал Турцию, которая, по его убеждению, могла бы измениться намного быстрее, если бы была кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Он раскритиковал ЕС за то, что европейцы закрыли перед турками двери.

"Бывший немецкий политик призвал, чтобы серьезно подумать над подходом к Турции, потому что ситуация в этом регионе может иметь негативное влияние на Европу", - передает РАР.