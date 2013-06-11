Кличко: Оппозиция передала Рыбаку список требований к Президенту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко сказал в интервью журналистам после вручения семи воинам-афганцам ключей от автомобилей, которые были приобретены за средства депутатов от оппозиции. Автомобили были приобретены за средства, которые выделялись депутатам на оздоровление, и частично из зарплат. Еще 5 автомобилей депутаты передадут афганцам в округах.

По словам Кличко, оппозиция настаивает на том, чтобы Президент Украины выступил в парламенте со своим ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 году и выслушал выступления лидеров фракций.

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“Президент должен прийти и услышать парламент, услышать депутатов, и все также хотят услышать Президента, потому что отчет Президента должен быть, как это прописано в Конституции, — Кравчук это делал, Кучма это делал, Ющенко это делал, а, к сожалению, Янукович за три года президентства ни разу не отчитывался в Верховной Раде”, - отметил Кличко.

Он еще раз подчеркнул, что лидеры оппозиционных фракций готовы встретиться с Президентом Украины, но «при одном условии». «Мы не хотим никаких кулуарных договоренностей», - сказал Кличко.

“Если такая встреча состоится, то в присутствии представителей СМИ”, - добавил он.