Порошенко заявляет, что не будет заместителем Януковича

В ближайшее время состоятся заседания совета партий, входящих в блок «Наша Украина», где будет рассмотрена возможность проведения официальных переговоров о создании коалиции с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО в интервью журналистам.

По его словам, он не принимает участия в консультациях, которые в эти минуты еще продолжаются в офисе “Нашей Украины” с Партией регионов.

Вместе с тем, П.ПОРОШЕНКО в который раз отметил, что “Наша Украина” не ведет официальных переговоров с “регионами” и вчера им был передан лишь проект соглашения о создании коалиции, подготовленный “тройкой”. По его словам, “Наша Украина” выставила требование, что в случае старта переговоров с Партией регионов, переговоры должны базироваться на положениях этого документа.

П.ПОРОШЕНКО посоветовал спрашивать у представителей Партии регионов, как они воспринимают данное предложение. Но, по словам П.ПОРОШЕНКО, у него создалось впечатление, что они к этому готовы.

Говоря о позиции “Нашей Украины”, П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что в ближайшее время должно состояться заседание совета партий, которые входят в блок, где будет определена возможность и мандат на проведение таких переговоров. «Я уверен, что мы не можем быть заложниками ультимативных позиций ни одной из политических сил, которая может привести к роспуску парламента, новых выборов и углубления нестабильности в государстве», - сказал он, добавив, что с его точки зрения, как политика, это должно стать сигналом для всех сил, кто победил на выборах, что ни одна из них не может занимать ультимативную позицию.

Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности распространенная в одном из интернет-изданий информация, что “Наша Украина” и “Партия регионов” уже распределили должности в пределах коалиции и премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ останется в своей должности, а Председателем ВР будет лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, а П.ПОРОШЕНКО будет занимать должность первого вице-спикера, П.ПОРОШЕНКО отметил, что это не соответствует действительности. «Это очередная «утка», - сказал он, добавив, что никаких переговоров о распределении должностей не было.

Рассказывая о переговорах в рамках “тройки”, П.ПОРОШЕНКО отметил, что сейчас на этих переговорах находится Ю.ЕХАНУРОВ и Роман БЕССМЕРТНЫЙ. «Мы дождемся их здесь, посмотрим, насколько это будет эффективно», - сказал П.ПОРОШЕНКО, добавив, что насколько он понимает, разногласия, которые существовали ранее в переговорах этих трех политических сил, по состоянию на сегодняшнее утро не были согласованы.

Прокомментировал П.ПОРОШЕНКО и то, что сегодня в 4 утра неизвестные залили синей краской центральный фасад штаба «Нашей Украины». П.ПОРОШЕНКО отметил, что, по его мнению, это лишь начало, и не исключил, что в ближайшее время это может повториться и с офисом БЮТ, СПУ и Партии регионов. В то же время он убежден, что это не помешает переговорному процессу.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, который также находился на консультациях с представителями Партии регионов, сказал журналистам, что консультации с ПР приближаются к завершению. По его словам, пока не решенные вопросы членства Украины в НАТО и другие, распределение должностей не обсуждалось.