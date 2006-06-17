Ехануров оставил у Тимошенко Рыбачука, а сам уехал к Януковичу

В настоящее время переговоры о создании коалиции в рамках “тройки” демократических сил продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, переговоры покинули Юрий ЕХАНУРОВ и Роман БЕССМЕРТНЫЙ, которые, по его мнению, поехали встречаться с представителями Партии регионов, но остался глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК и социалисты.

«Все будет нормально, коалиция будет, но какой она будет, это не известно, я не берусь прогнозировать», - сказал А.ШКИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины, лидер блока “Наша Украина” Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что в 12.00 проведет переговоры с представителями БЮТ и СПУ, а в 14.00 - консультации с представителями Партии регионов.