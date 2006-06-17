«Укрспецэкспорт» подаст в суд на Симоненко

Руководство государственной компании «Укрспецэкспорт» обжалует в суде заявления лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о контрабандной торговле оружием, в случае если политик «не возьмет свои слова обратно».

Об этом заявил генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК в интервью еженедельнику «Зеркало недели», опубликованном в №23 (602) от 17 июня 2006 г.

«По-человечески надеюсь, что лидер коммунистов возьмет свои слова обратно. Если этого не произойдет, «Укрспецэкспорт» оставляет за собой право обратиться в суд», – сказал он.

По словам С.БОНДАРЧУКА, подобными заявлениями П.СИМОНЕНКО стремится улучшить свой политический имидж за счет имиджа государства.

«Об уровне компетенции заявителя в этой сфере я промолчу, любому здравомыслящему человеку понятно, что Петр Николаевич так же далек от вопросов экспорта вооружений, как «Укрспецэкспорт» от сельского хозяйства» – сказал С.БОНДАРЧУК.

При этом, отмечает гендиректор «Укрспецэкспорта», своими «голословными» обвинениями П.СИМОНЕНКО обидел часть своих избирателей, работающих на предприятиях украинского оборонно-промышленного комплекса, для которых «коммунистическая идея — не пустой звук».

Вместе с тем, С.БОНДАРЧУК, положительно оценивает инициативу гражданского контроля со стороны парламента над сферой военно-торгового сотрудничества, указывая при этом на необходимость законодательной регламентации ответственности политиков за разглашение сведений, содержащих государственную тайну.

«Работа предыдущих комиссий такого формата свидетельствует преимущественно о вреде государству на внешнеполитической арене, ведь, в конце концов, военно-торговое сотрудничество — это политика государства» – сказал С.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 12 июня с.г. турецкие таможенники задержали в проливе Босфор британское судно, на борту которого якобы находилось незадекларированное оружие.

Судно Scanscot проходило транзитом через контролируемый Турцией пролив Босфор, следуя из одного из украинских портов в Объединенные Арабские Эмираты. На судне выявлены шесть многоцелевых бронемашин и 20 ящиков с оружием.

14 июня на пленарном заседании Верховной Рады лидер фракции КПУ П.СИМОНЕНКО призвал депутатов немедленно сформировать временную следственную комиссию для расследования инцидента, связанного с задержанием турецкими таможенниками в проливе Босфор британского судна с шестью многоцелевыми бронемашинами и 20 ящиками оружия украинского производства на борту. «Это при оранжевой власти, кстати, происходит, когда торгуют оружием контрабандно», – сказал П.СИМОНЕНКО.

В тоже время, источник в «Укрспецэкспорте» в интервью УНИАН отметил, что Украина в лице одного из предприятий-спецэкспортеров «Укроборонсервис», которое является дочерней структурой Государственной компании «Укрспецэкспорт», выполняет абсолютно легальный контракт на поставку американской фирме военного имущества. Собеседник агентства подчеркнул, что операция реализуется на условиях, при которых заказчик сам отвечает за доставку груза.