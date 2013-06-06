В Киеве откроется первая парковая библиотека для детей

В субботу 8 июня 2013 г. в 14.00 при поддержке Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации откроется первая украинская парковая библиотека для детей и взрослых.

Во время праздника детского творчества, который состоится в киевском парке им. Тараса Шевченко ко Дню защиты детей, будет создан стартовый книжный фонд, в котором посетители парка всегда смогут найти книги, интересные для любого возраста.

Все желающие смогут присоединиться к инициативе и внести свой вклад в создание первой в Украине парковой библиотеки. Для этого достаточно принести любую книгу, взрослую или детскую, новую или старую — такую, которую можно оставить в парке. Книге будет обеспечена "жилая площадь" в центре столицы.

Для детей состоится множество тематических мастер-классов: оригами, мастерство иллюстрации, создание книжных аксессуаров–закладок, книжная «скорая помощь» (реставрация пострадавших книжек) и т. п.

Также будет проведено ряд конкурсов для детей, победители которых получат призы.

В ходе мероприятия состоится художественное раскрашивание лавочек парка киевскими художниками.

Место:Киев, парк им. Тараса Шевченко. Сцена возле фонтана.

Дата:8.06.2013

Начало: 14.00

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