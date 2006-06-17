У председателя Киевского облсовета возникли вопросы к Президенту

Председатель Киевского областного совета Владимир МАЙБОЖЕНКО считает, что наличие сразу двух губернаторов Киевской области – это коллизия, которую создал Секретариат Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в разговоре с журналистами.

«Это коллизия не областного совета, это коллизия Секретариата Президента. Назначать Веру УЛЬЯНЧЕНКО в тот день, когда проходит суд, не зная еще его решения, - это не вежливо по отношению и к ней, и к Евгению ЖОВТЯКУ, и вообще к закону», - сказал В.МАЙБОЖЕНКО. Он считает, что «нужно было завершить один процесс, а затем начинать другой».

В.МАЙБОЖЕНКО отметил, что при назначении председателя областной государственной администрации следует учитывать мнение общины.

«Ведь мы все: и «Наша Украина», и Виктор ЮЩЕНКО, мы все провозгласили европейскую модель, строим правовое государство. Как можно не консультироваться с большинством в областном совете, с общиной, при назначении председателя областной государственной администрации, который по должности является распорядителем средств, руководителем исполнительной власти. Если Президент хочет создать консолидированное реальное государство, и не советуется с общиной, то возникают вопросы», - сказал председатель Киевского областного совета.

При этом В.МАЙБОЖЕНКО сослался на норму закона о местном самоуправлении, которая дает право областному совету высказывать свои рекомендации как о назначении председателя облгосадминистрации, так об его освобождении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации 24 мая 2006 года по представлению Кабмина, который аргументировал свое предложение ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития.

В свою очередь, Е.ЖОВТЯК обратился в суд, считая свое увольнение незаконным, в частности из-за того, что на момент подписания указа он находился на стационарном лечении в травматологическом отделении Киевской областной клинической больницы.

Вчера, 16 июня, Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к Президенту и отменил указ Президента Украины от 24 мая 2006 года об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

15 июня Кабмин на своем заседании решил рекомендовать Президенту назначить председателем Киевской ОГА Веру УЛЬЯНЧЕНКО, а 16 июня Президент подписал соответствующий указ.