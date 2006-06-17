Тимошенко просит СБУ не заниматься провокациями

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что в списках членов партии «Батькивщина» или других политических партий, которые входят в БЮТ, списке депутатов БЮТ в Верховную Раду, в списках БЮТ в советы местных уровней – нет человека, которого бы в последнее время задерживала СБУ за руководство конвертационным центром или руководство организованной преступной группировкой, или на квартире которого бы находился паспорт находящегося в розыске генерала Алексея ПУКАЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В связи с этим, БЮТ обращается к представителям СМИ, в частности «Украинской правды», с требованием “тщательнее проверять информацию”. Кроме того, как отмечается в сообщении, БЮТ просит руководство СБУ и ее пресс-службу «не заниматься политическими провокациями».

Как сообщал УНИАН, вчера СБУ заявила, что во время спецоперации обнаружен заграничный паспорт на имя Алексея ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Паспорт был обнаружен у руководителя группировки, которая занималась противоправными “конвертационными” операциями, а также контрабандным ввозом и реализацией в стране драгоценных камней первого порядка - гражданина Украины Б, 1969 г.р. По данным пресс-службы СБУ, он является активным членом одной из политических партий, для открытия фиктивных предприятий использовал паспорт на фамилию “Науменко”.

В то же время, "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что руководитель группировки является членом партии "Батькивщина" и даже пытался пройти по списку БЮТ в Киевсовет. При этом, источник в СБУ подтвердил "Украинской правде", что паспорт настоящий, а обыск проводился несколько дней назад.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Некоторые СМИ в конце июня 2005 г. сообщили, что А.ПУКАЧ живой и находится в Израиле.