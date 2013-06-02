Депутата от Свободы выгнали из помещения УИК в Василькове

На участке № 321277 г. Васильков комиссия приняла решение вывести из помещения депутата Киевского областного совета от ВО «Свобода» Любовь Соцкую, которая задавала вопросы членам участковой избирательной комиссии и снимала все на видеокамеру.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

В пресс-службе отметили, что Соцкая находилась на участке как доверенное лицо кандидата на должность городского головы от оппозиции Сергея Сабова, поэтому то, что ее заставили покинуть помещение, является нарушением.

По словам наблюдателя ОПОРЫ, Соцкая спрашивала, почему сумки членов комиссии находятся в помещении и почему не все бюллетени находятся на столах. На что члены УИК ответили, что нет другого помещения для хранения личных вещей, а относительно бюллетеней – это мера безопасности, чтобы их нельзя было уничтожить.

После решения комиссии Соцкая покинула участок в сопровождении милиционера.

Также, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на участке № 321285 члены комиссии отказывались выдавать гражданам бюллетени, если были описки в списках избирателей, и чистые бюллетени, если люди обращались в комиссию из-за испорченного бюллетеня.