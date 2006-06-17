Ехануров не только коалицию создает, но ”еще что-то нормальное делает”
Открылась выставка «100 лучших товаров Украины»
В Киеве открылась выставка «100 лучших товаров Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие предприятия - победители Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг).
Открыл выставку премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ. «В Украине есть нормальные события – не только коалицию создаем – еще что-то нормальное делаем», - сказал премьер.
Он отметил, что на выставке представлены товары, которые способны конкурировать на европейских и мировых рынках. По его словам, здесь представлены самые различные товары и услуги, включая наукоемкие.
Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что конкурс качества проводится в Украине в третий раз и высказал убеждение, что такие мероприятия необходимо проводить постоянно.
Премьер пожелал производителям благосклонности потребителей и побед.