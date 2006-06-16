Ющенко предложил нации задуматься

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нация должна задуматься над тем, чтобы формирование коалиции со стороны одного политического лагеря не вызывало невосприятия со стороны другого лагеря.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «1+1».

По словам В.ЮЩЕНКО, все голоса избирателей во время парламентских выборов являются «равными», по девять с половиной миллиона голосов было отдано за разные политические силы.

«Я убежден, что эта коалиция должна быть демократической», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что ему лично как гражданину хочется, чтобы она была помаранчевой. «Но я Президент не только какой-то помаранчевой силы, я Президент всей Украины», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Все голоса равны, и нация здесь должна задуматься», - сказал он.