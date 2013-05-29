СМИ: Выборы в Киеве назначат на октябрь 2015 года

Об этом сообщили источники "Украинской правды".

Согласно информации, выборы мэра и выборы в Киевсовет состоятся осенью 2015 года.

Как известно, Конституционный Суд в среду принял решение о дате выборов мэра Киева и депутатов столичного горсовета. Свое решение он планирует объявить в четверг в 15:00.

В конце мая истекает пятилетний срок полномочий мэра Киева и депутатов городского совета столицы.

Верховная Рада не смогла принять постановление о назначении местных выборов в Киеве на 2 июня.

За него не голосовала фракция Партии регионов, которая заявила, что этот вопрос нужно рассматривать после решения КС.