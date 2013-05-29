СМИ: Выборы в Киеве назначат на октябрь 2015 года
21:11, 29 мая 2013Политика
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Конституционный суд вынес решение о назначении выборов в Киеве на октябрь 2015 года.
Журналистам уже рассказали, когда киевлянам предстоит избрать мэра
Об этом сообщили источники "Украинской правды".
Согласно информации, выборы мэра и выборы в Киевсовет состоятся осенью 2015 года.
Как известно, Конституционный Суд в среду принял решение о дате выборов мэра Киева и депутатов столичного горсовета. Свое решение он планирует объявить в четверг в 15:00.
В конце мая истекает пятилетний срок полномочий мэра Киева и депутатов городского совета столицы.
Верховная Рада не смогла принять постановление о назначении местных выборов в Киеве на 2 июня.
За него не голосовала фракция Партии регионов, которая заявила, что этот вопрос нужно рассматривать после решения КС.
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