Заявление двадцати Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины

Чрезвычайные и Полномочные Послы Украины выражают обеспокоенность внутренней ситуацией в Украине.

Об этом говорится в обращении послов в связи с внутренней ситуацией в государстве, переданном УНИАН пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.

“Мы, Чрезвычайные и Полномочные Послы Украины, которые многие годы работали на развитие Украинского государства, укрепление его независимости и авторитета в мире, глубоко обеспокоены внутренней ситуацией, которая в последнее время складывается в государстве”, - отмечается в обращении.

Послы отмечают, что демонстративные покушения на территориальную целостность Украины, нападки на государственный статус украинского языка, „феодосийские” провокации не могут не вызывать тревогу и неприятие. “По своей сути, содержанию и исполнителям они являются деструктивными, антигосударственными и недружелюбными по отношению к Украине и ее народу», - считают они.

По убеждению послов, сегодня как никогда Украине нужны солидаризация, согласие, прогресс, а также четкие перспективы достойного будущего.

Они считают, что последние полтора года доказывают, что новая по мировоззрению и приоритетам власть является демократической и преданной национальным интересам. Свобода слова и общественных собраний, открытость средств массовой информации, другие проявления демократии являются очевидными достижениями новой власти.

Послы выражают обеспокоенность в связи с тем, что органы внутренних дел не способствуют, в пределах своей компетенции, прекращению действий, которые приводят к общественному беспокойству. “Мы призываем органы прокурорского надзора определить своим главным текущим приоритетом немедленное реагирование на эти безобразия”, - отмечается в обращении.

Послы разочарованы, что лица и организации, которые владеют объективной текущей информацией с места событий, обнародуют ее несвоевременно и непрофессионально, а следовательно эта информация часто доходит до рядового украинского и зарубежного потребителя в неполном, а то и искаженном виде. “Мы возмущены тем, что украинские средства массовой информации продолжают, ради „сенсаций” или других соображений, предоставлять свой эфир и колонки даже тем, кого на законных основаниях лишили права въезда в Украину”, - отмечают послы.

Обращение подписали 20 послов, в частности, Геннадий УДОВЕНКО, который был министром иностранных дел в 1994-1998 гг.