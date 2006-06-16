Левко Лукьяненко не исключает повторения Майдана

В сентябре-октябре возможно повторение Майдана.

Такое предположение сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске высказал народный депутат Украины, член фракции БЮТ Левко ЛУКЬЯНЕНКО.

Отметив, что это его собственное мнение, а не позиция партии или блока, Л.ЛУКЬЯНЕНКО сказал: “Это произойдет из-за экономического коллапса, к которому приведет неумелое управление экономикой нынешним правительством. А неспособность нынешнего парламента сформировать новое правительство только подтолкнет народ выйти на улицы”.

Депутат подверг критике позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Он видит “предательство идеалов помаранчевой революции в нежелании выполнять свою же предвыборную программу "10 шагов навстречу людям" и в нежелании создавать помаранчевую коалицию». По мнению депутата, “освобождение Президентом отдельных председателей ОГА и райадминистраций, которые назначались на эти должности по квоте, скажем, УНП, и является свидетельством разрушения помаранчевой команды”. По мнению Л.ЛУКЬЯНЕНКО, гарант «сам подталкивает свою