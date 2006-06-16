Заместителем Черновецкого стал Пустовойтенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением №82/269 от 14 мая 2006 года назначил Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Кроме этого, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил от главы Секретариата Президента Украины Олега РЫБАЧУКА документ о согласовании предложения мэра относительно прекращения полномочий в должности заместителя председателя КГГА Валерия БИДНОГО.

Справка УНИАН. В.ПУСТОВОЙТЕНКО имеет научную степень доктора технических наук (2002 г.). В 1995 г. ему присвоено почетное звание „Заслуженный строитель Украины”. Государственный служащий первого ранга.

Трудовой путь начал в 1961 году. С 1993 года работает на руководящих должностях в Кабинете Министров Украины. В 1997-1999 годах – Премьер-министр Украины. В 2000-2002 гг. работал Министром транспорта Украины, а с мая 2002 по май 2006 г. был депутатом Верховной Рады Украины четвертого созыва.