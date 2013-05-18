На трассах к Киеву дежурят мобильные группы оппозиции
07:49, 18 мая 2013Политика
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Накануне всеукраинской акции протеста «Вставай, Украина!» в Киеве по инициативе ВО «Свобода» и журналистов интернет-издания «Дорожный контроль» будут действовать мобильные группы «для противодействия возможному произволу работников ГАИ».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Свободы», в состав мобильных групп войдут юристы, чтобы проверять, не будут ли создавать препятствия работники ГАИ для проезда участников акции в столицу.
Дежурства группы начнут на всех трассах, которые ведут в Киев, 18 мая в 05.00 и продолжат до 10.00. Активисты будут фиксировать все случаи препятствования передвижению транспорта с активистами, отмечается в сообщении.
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