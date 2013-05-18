На трассах к Киеву дежурят мобильные группы оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Свободы», в состав мобильных групп войдут юристы, чтобы проверять, не будут ли создавать препятствия работники ГАИ для проезда участников акции в столицу.

Дежурства группы начнут на всех трассах, которые ведут в Киев, 18 мая в 05.00 и продолжат до 10.00. Активисты будут фиксировать все случаи препятствования передвижению транспорта с активистами, отмечается в сообщении.