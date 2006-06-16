Американцы вернутся в Крым в воскресенье

В воскресенье, 18 июня, в Крым прибудут 35 граждан США для технического обеспечения отправки груза, который находится на таможенной территории Украины в Феодосийском морском торговом порту, к городу назначения за границы Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Постоянном представительстве Президента Украины в Крыму, особенно подчеркнув, что это будут не военные, а гражданские лица.

По информации Представительства, военный груз в период с 18 по 24 июня будет вывезен на украинском судне "Антон Колисниченко", зафрахтованном для данной цели. Граждане США покинут территорию Украины вместе с грузом.

В связи с этим Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Геннадий МОСКАЛЬ призвал все политические силы и партии воздержаться от акций протеста, поскольку «отправка груза было одним из главных требований пикетчиков в Феодосии».

Как сообщал УНИАН, свыше двух недель жители Феодосии и представители политических сил блокировали порт, куда зашел американский корабль «Эдвантидж». На борту корабля – спецтехника, оборудование, подготовленное для модернизации тренировочной базы Старокрымского полигона ВМС Украины, а также оружие для международных военных учений «Си Бриз 2006» в Крыму.

11 и 12 июня 225 американских резервистов покинули Крым и вылетели в Германию.