Переговоры продолжаться в субботу

Тройка участников переговоров относительно создания помаранчевой коалиции продолжит консультации в субботу, 17 июня в 12.00.

Как сообщил в интервью журналистам представитель «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ, «договорились договариваться». Он посоветовал спросить об итогах сегодняшних переговоров у представителей СПУ и БЮТ. «Сейчас у них спросите, это же политика», - сказал он.

В свою очередь лидер СПУ Александр МОРОЗ сказал, что был согласован целый пакет вопросов, которые являются предметом согласования. «По моему мнению, мы продвинулись частично, а завтра продолжим эту работу, но сказать, что все уже решено нельзя и решено ли вообще еще тоже нельзя, поскольку консультации со стороны «Нашей Украины», как они сами заявили, с Партией регионов продолжаются. Может они найдут более компромиссный вариант», - сказал А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются и о результатах можно будет говорить через несколько дней.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли его заявление с парламентской трибуны об отказе от должности спикера в обмен на пропорциональное деление всей вертикали должностей в государстве, он сказал: «мое предложение прозвучало на сессии, мы от него не отказываемся, или пропорциональные принципы в соответствии с тем, о чем заявил президент – на основе итогов выборов, или мы пользуемся политическими договоренностями. Поскольку президент выступает за принципы, я считаю, мы должны руководствоваться принципами (пропорционального распределения – УНИАН)». Отвечая на вопрос, было ли это предложение воспринято «Нашей Украиной», А.МОРОЗ отметил, что об этом нужно спрашивать у «Нашей Украины».