Кожара: Украина надеется на поддержку США

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время встречи с председателем Подкомитета по европейским вопросам Комитета по заграничным отношениям Сената США, сенатором Крисом Мерфи, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках визита Кожары в США, был обсужден комплекс вопросов украинско-американского сотрудничества, в частности, в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, международной безопасности, энергетики и энергетической безопасности, сельского хозяйства и инвестиций.

Обе стороны отметили высокий уровень существующих отношений между Украиной и США и подчеркнули наличие значительного потенциала для их дальнейшего роста.

Также Кожара проинформировал американского сенатора о работе, направленной на подписание в ноябре 2013 года Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, во время визита в США глава внешнеполитического ведомства Украины встретился с президентом Национального демократического института, бывшим Государственным секретарем США Мадлен Олбрайт.

Во время встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития украинско-американского стратегического партнерства.

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Был подчеркнут значительный потенциал дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, особенно в экономической и энергетической сферах.

Кожара поблагодарил Олбрайт за ее значительный личный вклад в развитие и укрепление независимости нашего государства и всестороннее содействие развитию двусторонних отношений между Украиной и США.

Со своей стороны Олбрайт выразила благодарность в адрес МИД Украины за содействие Национальному демократическому институту в его деятельности в нашей стране, отмечается в сообщении.