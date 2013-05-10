Герман «верит в милость Президента» относительно Тимошенко

Президент Виктор Янукович при первой же возможности воспользуется своим правом на помилование экс-премьера Юлии Тимошенко, убеждена народный депутат от Партии регионов, внештатный советник Президента Анна Герман.

«Я говорила уже не раз, что я верю в милость Президента и верю в то, что придет время, когда он сможет применить свое право на помилование и относительно Юлии Владимировны», - заявила Герман в эфире радио «Свобода».

По ее словам, Тимошенко должна пройти все судебные процессы. «Она должна не прятаться от суда, принимать в нем участие и продемонстрировать обществу, что ей нечего скрывать», - отметила Герман.

«Думаю, когда все это закончится, безусловно, будет сделано все, чтобы облегчить ее судьбу, несмотря на то, что решения судов могут быть разными, потому что там действительно серьезные обвинения», - сказала депутат от ПР.

Как сообщалось, Януковича неоднократно призывали помиловать Тимошенко, которая отбывает 7-летнее заключение по делу о подписании газовых контрактов с Россией.

В прошлом месяце Янукович помиловал бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.