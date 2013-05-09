Кличко спел с ветеранами в Бердичеве

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко посетил Житомирский областной госпиталь для ветеранов войны в Бердичеве и вместе с ветеранами спел песни о войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в госпитале во время праздничной концертной программы от студентов Житомирского музыкального училища имени Косенко Кличко поблагодарил всех присутствующих ветеранов за отвагу и героизм, который они проявили во время войны.

«В этот день мы рядом с вами, дорогие ветераны. Мы благодарны вам за то, что спасли мир от фашизма, потому это мирное небо над нашими головами – это только ваша заслуга. А наша главная задача - сохранить память о вас и всех, кто отдал свою жизнь за Победу», - сказал Кличко.

Также он спел с ветеранами военные песни, в частности, исполнил под гитару песню «Темная ночь».

В госпитале в Бердичеве сегодня лечатся почти 150 ветеранов из всей области. Тех, кто ограничен в передвижении, Кличко посетил и поздравил в палатах этого медицинского учреждения.