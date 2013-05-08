УДАР заявляет, что добился открытия дела на Азарова

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии ”УДАР Виталия Кличко” со ссылкой на народного депутата Украины Сергея Каплина.

Как отметил Каплин, «УДАР» будет требовать полного и всестороннего расследования этого дела. «Премьер Николай Азаров должен понести ответственность за то, что нарушил закон», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 марта на заседании Кабмина Каплина, который пришел донести позицию партии «УДАР» по поводу «снежного коллапса в Украине», по указанию Азарова охранники удалили из зала заседания.

Каплин и лидер «УДАРа» Кличко обратились в прокуратуру с требованием привлечь премьера к ответственности за препятствование деятельности народного депутата.

По информации «УДАРа», прокуратура Киева отказала в возбуждении дела, потому что не выявила нарушений требований действующего законодательства со стороны Азарова.

Вместе с тем, в правоохранительные органы обратилась министр Кабмина Елена Лукаш - с письменным обращением о подозрении в самоуправстве со стороны Каплина.

В конце апреля Каплина вызвали на допрос в Печерское райуправление ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о самоуправстве депутата на заседании правительства.

7 мая Каплин и Кличко обратились к министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием открыть криминальное осуществление против Азарова через инцидент с силовым удалением Каплина из заседания Кабинета министров 27 марта.

Каплин требует открыть уголовное производство в отношении Азарова и вызвать премьера на допрос в качестве подозреваемого в совершении преступления, а в качестве свидетелей – себя и двух народных депутатов от ВО «Свобода».

Каплин отмечает, что действующий Уголовный кодекс Украины, а именно - ст. 344 ч. 2 предусматривает: «Незаконное воздействие в любой форме на... народного депутата Украины... с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений - ...Те же действия, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения, - караются штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового».