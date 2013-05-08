Янукович снова наведается в Артек

Сегодня, 8 мая, Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку в г. Севастополь и посетит Международный детский центр «Артек».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович посещал Артек в августе 2012 года. Тогда Президент ознакомился с работой детского лагеря «Морской» Международного детского центра «Артек».

Справка УНИАН. Детский лагерь «Морской» - первый лагерь «Артека», начал свою работу в июне 1925 года. После реконструкции в 2003-2005 годах «Морской» работает на протяжении года. За смену он может принять до 420 детей. В лагере 5 комфортабельных спальных корпусов со всеми удобствами. На территории лагеря есть конференц-зал, интернет-клуб, спортивно-игровой зал (бильярд, настольный теннис, шахматы), медицинская комната, спортивные площадки, 9 закрытых холлов, 4 открытые площадки и тому подобное.