Проходит встреча участников помаранчевой коалиции

В эти минуты проходит встреча лидеров Социалистической партии Украины, Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» относительно создания помаранчевой коалиции.

Эту информацию агентству УНИАН подтвердила руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, встреча проходит по инициативе их блока. В то же время, она не уточнила, где именно проходит эта встреча, которая началась в 9.30.