Проходит встреча участников помаранчевой коалиции
10:31, 16 июня 2006Политика
988 0
Инициатива принадлежит НУ
В эти минуты проходит встреча лидеров Социалистической партии Украины, Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» относительно создания помаранчевой коалиции.
Эту информацию агентству УНИАН подтвердила руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.
По ее словам, встреча проходит по инициативе их блока. В то же время, она не уточнила, где именно проходит эта встреча, которая началась в 9.30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter