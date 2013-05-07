В среду в Украине ожидается 30-градусная жара

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью составит 7-12°, на побережье морей - до 16°, в восточных и Сумской областях - 5-10° тепла, днем - 22-27°; на Закарпатье ночью - 13-18°, днем - 24-29°.

По Киевской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 22-27°.

По г. Киеву без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 10°, днем - 23-25°. 7 мая температура воды составила в Черном и Азовском морях - 15-20°; в Днепре в районе Киева - 17°.