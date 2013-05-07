В среду в Украине ожидается 30-градусная жара
14:53, 07 мая 2013Политика
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В среду, 8 мая, в Украине будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.
Завтра в Украине без осадков, днем – до 29° тепла
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью составит 7-12°, на побережье морей - до 16°, в восточных и Сумской областях - 5-10° тепла, днем - 22-27°; на Закарпатье ночью - 13-18°, днем - 24-29°.
По Киевской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 22-27°.
По г. Киеву без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 10°, днем - 23-25°. 7 мая температура воды составила в Черном и Азовском морях - 15-20°; в Днепре в районе Киева - 17°.
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