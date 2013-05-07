В США арестованы подозреваемые в похищении трех женщин в Огайо

По подозрению в причастности к преступлению задержаны латиноамериканцы в возрасте 50, 52 и 54 лет. В интервью Reuters заместитель начальника полицейского управления Эд Томба (Ed Tomba) заявил, что установить подозреваемых помогли показания похищенных женщин, передает Лента.ру.



Как сообщает CBS News, все трое арестованных являются родными братьями. Один из них работает в Кливленде водителем школьного автобуса. Обвинения задержанным будут предъявлены в течение 36 часов.

О спасении трех женщин, которые пропали без вести более десяти лет назад, стало известно 6 мая. Обнаружить пропавших удалось благодаря звонку одной из них — Аманды Берри (Amanda Berry) — на телефон службы спасения 911.

Аманду Берри похитили в возрасте 16 лет в 2003 году, когда она возвращалась домой с работы в закусочной. Полицейские обнаружили Берри вместе с ее шестилетней дочерью, имя которой не сообщается.

Вторая из спасенных женщин — Джина Диезус (Gina DeJesus) — пропала в 2004 году в возрасте 14 лет. В доме похитителей также находилась Мишель Найт (Michelle Knight), которая пропала в 2000 году, когда ей было 20 лет.