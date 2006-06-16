Евросоюз закрывает двери для новых членов

Европейский Союз сможет принимать новых членов (после вступления Болгарии и Румынии) только в конце нынешнего десятилетия и только в случае, если в 2008 году удастся достичь консенсуса относительно Конституции ЕС.

Как сообщает “Немецкая волна”, к такому выводу пришли главы государств Евросоюза вчера вечером после окончания первого дня саммита ЕС.

Разногласия позиций европейских лидеров относительно того, что дальше делать с проектом Конституции ЕС, оказались более кардинальными, чем предусматривалось. После длительной дискуссии главы государств Евросоюза решили продлить паузу “обдумывания” до второй половины 2007 года. Тогда Германия, которая будет председательствовать в объединении, должна провести анализ документа. А еще через год – в 2008-м, когда будет председательствовать Франция, его попробуют утвердить. После этого понадобится еще год-полтора на ратификацию документа. И только тогда, если Основной закон одобрят все страны и он вступит в силу, можно будет продолжать процесс расширения ЕС. Ведь нынешние соглашения ЕС предусматривают присоединение к Евросоюзу только Болгарии и Румынии. Без новой законодательной базы вступление в ЕС Хорватии, Турции, балканских стран и стран Восточной Европы невозможно. Кроме этого, будет проведен анализ относительно того, сколько еще новых членов ЕС способен принять.

Как известно, Конституцию ЕС одобрили 16 государств-членов Евросоюза, однако большинство жителей Франции и Нидерландов на референдумах 2005 года не поддержали этот документ.