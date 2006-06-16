БЮТ заявляет, что новая власть уже имеет дисcидентов

Блок Юлии Тимошенко считает сегодняшнее задержание милицией депутата Киевского городского совета, генерального директора издательства „Такі справи” Александра ДАНИЛОВА “ярким свидетельством рецидивов кучмизма, возрождения в Украине грубых репрессивно-карательных методов против политических оппонентов”. Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

Авторы документа отмечают, что на А.ДАНИЛОВА, члена фракции БЮТ в Киевсовете, несколько лет охотился “режим КУЧМЫ” исключительно за то, что издательство во время избирательной кампании 2002 года напечатало агитационные материалы для оппозиционных сил. Травля и преследование со стороны тогдашней власти вынудили его получить политическое убежище в Литовской республике. Европейский суд признал незаконными открытые против А.ДАНИЛОВА дела. Он вернулся в Украину после победы Оранжевой революции.

В заявлении подчеркивается, что Блок Юлии Тимошенко считает А.ДАНИЛОВА первым диссидентом новой власти.

“По сфабрикованным 4 года назад абсурдным обвинениям его задержали в худших традициях кучмовско-азаровской репрессивной машины”, - говорится в документе. В частности, милиция запретила народным депутатам БЮТ встретиться с А.ДАНИЛОВЫМ и не допустила их в помещение Соломянской налоговой администрации, где он содержался. Кроме того, милиция не допустила к нему адвоката.

БЮТ требует немедленного освобождения А.ДАНИЛОВА из-под стражи и открытого рассмотрения его дела в суде.

Авторы документа также напоминают о недавних нападениях на БЮТовцев в регионах: “убиты депутаты от БЮТ в Нежине, расстрелян депутат БЮТ Запорожского городского совета, подвергся нападению и искалечен наш коллега в Броварах”.

БЮТ обращает внимание на то, что все уголовные преступления против представителей блока совершены именно в тот момент, когда БЮТ пытался сформировать в Украине честную и ответственную власть. “И теперь, когда преемники КУЧМЫ, которые физически уничтожали своих политических оппонентов, снова возвращаются к власти, объединяясь с действующими власть предержащими, абсолютно понятно, кто и по какому сценарию устраивает террор против членов БЮТ”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ДАНИЛОВ был задержан в помещении Соломянской налоговой милиции Киева, куда он пришел, чтобы уладить вчерашний инцидент. 14 июня налоговики пришли в издательство с намерением задержать А.ДАНИЛОВА и доставить его в суд, который якобы должен был рассмотреть для него меру пресечения.

По информации пресс-службы “Таких справ”, А.ДАНИЛОВ в начале мая с.г. был объявлен Соломянской налоговой милицией в розыск, хотя ни от кого не скрывался, он находится в Киеве и выполняет свои функции руководителя „Таких справ” и депутата столичного горсовета.

Как отметили в пресс-службе издательства, такие действия налоговиков противоречат решению Международного центра решения инвестиционных споров, принявшего решение приостановить судебные разбирательства в отношении „Таких справ” в Украине на период рассмотрения им иска к Государству Украина со стороны литовского инвестора „Таких справ” ЗАО „Tokios Tokeles”.

Конфликт между "Такими справами" и Государством Украина начался после того, как в 2002 году издательство напечатало агитационные материалы для тогдашней оппозиции. ГНА Украины назвала "Такие дела" участником противоправных действий и обвинила в “отмывании грязных денег”.