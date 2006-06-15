Тимошенко сравнила ”Нашу Украину” с обезьяной

21:43, 15 июня 2006
Политика
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И снова пугала Ющенко свои президентством

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко будет баллотироваться в президенты, если будет создана широкая коалиция.

Об этом она заявила в эфире канала "1+1".

"Без сомнения, мы сразу переходим в жесткую оппозицию, и готовимся к президентским выборам", - подчеркнула лидер БЮТ.

Тимошенко раскритиковала президента за то, что он до сих пор четко не определился относительно того, какая коалиция должна быть создана.

"Мне кажется, что и общество, и фракция, и сам президент запутался в заявлениях президента", - сказала лидер БЮТ.

"Все абсолютно планы идут от президента и трех-четырех людей, которые работают вокруг него. Президент лично планирует все действия "Нашей Украины", отменяет старые планы, возвращается к ним. А иллюзия, что президент над процессом - ее просто пытаются создать. На самом деле, надо честно сказать, что еще не определились - будет ли помаранчевая коалиция или с Партией регионов", - заявила Тимошенко.

При этом она отметила, что 13,14 июня президент принял решение, что коалиция будет с Партией регионов.

На замечание журналиста, что президент об этом нигде не говорил, Тимошенко ответила: "Ну я же для того и пришла, чтобы сказать ту информацию, которую вы не слышите, но которая является реальностью".

По мнению Тимошенко, восстановление переговоров в рамках помаранчевой тройки – "единственный путь".

Она также рассказала анекдот, который ей вспомнился, когда фракция "Наша Украина" объявила о переговорах с Партией регионов:

"Когда обезьяна бьет молотком по гранате, а ей говорят:"Что ты делаешь? Она же сейчас взорвется". А обезьяна говорит: "А у меня еще одна есть".

"Я думаю, нам надо прекратить бить молотком по гранате и начать думать о стране", - сказала Тимошенко.

Лидер БЮТ также подчеркнула, что готова хоть сейчас поставить подпись под коалиционным соглашением, поскольку для себя она "уже все согласовала".

Украинская правда

 

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