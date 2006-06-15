”Вялых” футболистов Суркис отправит домой досрочно
Просто купит им билет на самолет
Глава федерации футбола Украины Григорий Суркис не исключает, что игроки, которые не будут выкладываться на поле во время матчей сборной на Чемпионате мира, будут отправлены в Украину.
Об этом он заявил на встрече с журналистами в четверг, сообщает сайт "Чемпион".
"После матча Олег Блохин сказал игрокам: кто сегодня считает возможным отбывать на поле номер, то им возьмут билеты и они все поедут домой. Я с ним полностью согласился", - сказал он.
Вместе с тем Суркис выразил надежду, что сборная Украина выйдет из группы на Чемпионате мира.
"Очень горько от того, что некоторые наши игроки высказывают мнение, что мы попали (на ЧМ), и это уже результат. Мы будем пытаться в двух матчах сделать все возможное, чтобы в дальнейшем двигаться вперед", - сказал он.
"Ведь команда, которая первой из национальных сборных вышла на ЧМ-2006, вчера практически провалилась. Я уверен, что команда сделает выводы, чтобы главная задача - выйти из группы - была выполнена", - отметил Суркис.