”Вялых” футболистов Суркис отправит домой досрочно

Глава федерации футбола Украины Григорий Суркис не исключает, что игроки, которые не будут выкладываться на поле во время матчей сборной на Чемпионате мира, будут отправлены в Украину.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в четверг, сообщает сайт "Чемпион".

"После матча Олег Блохин сказал игрокам: кто сегодня считает возможным отбывать на поле номер, то им возьмут билеты и они все поедут домой. Я с ним полностью согласился", - сказал он.

Вместе с тем Суркис выразил надежду, что сборная Украина выйдет из группы на Чемпионате мира.

"Очень горько от того, что некоторые наши игроки высказывают мнение, что мы попали (на ЧМ), и это уже результат. Мы будем пытаться в двух матчах сделать все возможное, чтобы в дальнейшем двигаться вперед", - сказал он.

"Ведь команда, которая первой из национальных сборных вышла на ЧМ-2006, вчера практически провалилась. Я уверен, что команда сделает выводы, чтобы главная задача - выйти из группы - была выполнена", - отметил Суркис.