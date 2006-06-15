Черновецкий увлекся медикаментами

В Киеве в течение ближайшего месяца будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия „Фармация”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал 13 июня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, учитывая многочисленные жалобы киевлян на дороговизну медикаментов и постоянный рост цен на них, торговлю подделками.

Согласно документу, создана специальная комиссия, которая проведет проверку обеспечения жителей города медикаментами, ценовой политики в коммунальных аптеках, законность использования площадей и помещений КП „Фармация”. В состав комиссии вошли и.о. заместителя председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ, начальник Главного управления коммунальной собственности г. Киева Анатолий ЧУБ и первый заместитель Главного управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Владимир ЗАГОРОДНИЙ.

Как отмечается в распоряжении, в случае необходимости комиссия будет привлекать к проверке контролирующие и правоохранительные органы.