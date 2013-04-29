Арбузов собирается возглавить Антирейдерский комитет

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов намерен возглавить Антирейдерский комитет Украины в ближайшее время.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире телеканала «Интер», сообщает «Украинская правда».

«Я в скором будущем возглавлю Антирейдерский комитет в нашей стране», - сказал он.

По словам С.Арбузова, он будет изучать вопрос, касающийся трудностей для иностранного бизнеса в Украине.

«Мы будем работать публично, будем показывать прессе, что мы делаем. Я думаю, что этот шаг очень серьезный для ситуации, в которой мы сегодня находимся», - заметил С.Арбузов.

Он сообщил, что правительство в ближайшем будущем предложит ряд льгот украинским предприятиям, которые будут выплачивать зарплату своим работникам легально.

«Я поделюсь планами, которые имеет правительство по наполнению бюджета Пенсионного фонда. Мы сегодня делаем все необходимое, чтобы заинтересовать предприятия платить зарплату легально. Мы разработаем ряд льгот для предприятий, которые будут платить зарплату легально. И мы предложим очень скоро эти механизмы. Я думаю, что бизнес их оценит», - сказал С.Арбузов.