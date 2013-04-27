Оппозиция сегодня будет «поднимать» Сумы

Как передает корреспондент УНИАН, начало мероприятия запланировано на 13.45.

В это время от главного корпуса Украинской академии банковского дела на улице Петропавловской начнется марш с участием лидеров оппозиционных фракций «Свобода» Олега Тягнибока, «Батькивщина» Арсения Яценюка и «УДАР» Виталия Кличко.

Перед началом акции в 13.30 в начале колонны запланировано общение лидеров марша с представителями СМИ. По окончании марша состоится митинг на площади Независимости.

Сегодня в 7 часов утра на площади Независимости три грузовика разгрузили три тонны моркови, которую быстро начали разбирать прохожие.

В Интернете появилось видео вчерашних событий в Сумах, когда в местных супермаркетах неизвестные в костюмах кроликов массово скупали морковь, чем вызывали удивление и смех у других посетителей. (29 и 30 марта в Тернополе и Черновцах во время акций «Вставай, Украина!» появлялись люди, переодетые в костюмы кроликов, - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 апреля, появилась информация о том, что работники ГАИ якобы запрещают автоперевозчикам везти людей на акцию «Вставай, Украина!» в Сумах. Позже милиция опровергла эту информацию.