В Одессе скандал из-за Ойстраха

Об этом в эфире телерадиокомпании «Круг» сообщил генеральный директор международного конкурса скрипачей им. Д. Ойстраха, инициатор установки памятника Игорь Курылив.

По его словам, по распоряжению А. Костусева в воскресенье на Театральной площади был начат демонтаж готового постамента.

«Мне сложно делать выводы о причинах, вызвавших изменение точки зрения мэра. Мы неоднократно встречались, все оговорили, демонстрировали макет в полную величину, выходили на место будущей установки памятника. Он сам выбрал место. Со всем был согласен. Уже установили постамент. Оставалось заложить капсулу… В четыре часа дня все было хорошо – он подписал послание потомкам, которое мы должны были заложить в капсулу пьедестала, а в 7 вечера он позвонил вице-губернатору Дмитрию Волошенкову – не будет никаких памятников, все демонтируем», - сказал И. Курылив.

Он добавил, что устанавливали постамент специалисты из Днепропетровска, а демонтировали одесские рабочие, которые не являются специалистами по демонтажу подобных конструкций. В результате произошел, по сути, не демонтаж, а разрушение дорогостоящего основания.

И. Курылив пояснил, что выступил инициатором возведения памятника в Одессе еще в 2006 году на Втором Международном конкурсе скрипачей имени Д. Ойстраха в Одессе. Идею поддержали присутствовавшие на нем ученики великого скрипача.

«Ровно через год состоялся учрежденный мной музыкальный фестиваль «Дни Ойстраха в Одессе». Он был создан для того, чтобы начать сбор денег на строительство памятника. Приезжали из разных стран многие ученики Ойстраха. Они давали бесплатные концерты… Одновременно начался сбор средств меценатов. Это что касается средств на само изваяние, а постамент профинансировала местная Партия регионов. Вопрос контролировал губернатор, занимался этим вопросом вице-губернатор Дмитрий Волошенков», - сказал И. Курылив.

По его словам, по состоянию на 2008 год, изваяние стоило 810 тыс. грн, постамент стоит 390 тыс. грн. Он не исключил, что сложившуюся ситуацию придется решать в судебно-правовом порядке. Сейчас ожидается прибытие днепропетровских специалистов, которые должны оценить материальный ущерб, нанесенный при демонтаже.

Сама скульптура в настоящее время находится в Киеве.

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В свою очередь мэр Одессы А. Костусев в ходе брифинга заявил журналистам, что был введен в заблуждение. Он заявил, что изначально ему показывали проект небольшого изящного памятника, а затем на месте его установки появилась большая бетонная площадка.

«Думал, там «Моцарт» (отель, расположенный рядом) еще одну летнюю площадку делает. Там площадку такой площади залили, что на ней можно разместить памятник всем тремстам спартанцам… Все улыбались, когда я говорил, что снесу эту бетонную площадку... Пойдите посмотрите: нет больше ни куска бетона. Как сказал, так и сделали...», - заявил А. Костусев.

По его словам, на месте, где возводился памятник, восстановят зеленую зону и поставят маленький постамент, на котором будет стоять, утопая в зелени, небольшой аккуратный памятник.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Одесский городской совет решил установить памятник выдающемуся скрипачу Давиду Ойстраху на Театральной площади.

Скрипач, альтист, дирижер, педагог Давид Ойстрах родился в Одессе в сентябре 1908 года, умер в Амстердаме в октябре 1974 г. Народный артист СССР, лауреат двух государственных премий 1-й степени – Ленинской (1960) и Сталинской (1943). Один из лучших учеников знаменитого профессора Петра Столярского – создателя специализированной музыкальной школы-интерната, носящей сейчас его имя.

Ойстрах - лауреат десятков различных престижных международный конкурсов. Почетный член музыкальных академий Королевской - в Лондоне, Шведской – в Стокгольме, а также – Национальной «Санта-Чечилия» в Риме, Американской Академии наук и искусств в Бостоне и т. д. Почетный профессор Будапештской консерватории и почетный доктор музыки Кембриджского университета.