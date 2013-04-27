Визит натовских дипломатов в Чернигов не удался

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для журналистов сказал директор "Черноморской бизнес лиги" - одного из организаторов визита - Михаил Колибакчук.

По его словам, у власти существуют своеобразные "фильтры" в виде помощников и заместителей губернатора, которые "официальное письмо то ли потеряли, то ли не знают под каким номером оно зарегистрировано".

"Контакт с властью не состоялся, нужно сделать выводы", - сказал М.Колибакчук.

Директор Института европейского продвижения Эдуард Ильин прибавил, что встречи дипломатов стран НАТО обычно проходят в учебных заведениях, но традиционно есть и общение с руководством области, в ходе которого обсуждают возможные вопросы сотрудничества.

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Чернигов в пятницу посетили дипломаты Центра информации и документации НАТО и ряда стран Северно-Атлантического Альянса. В частности, заместитель председателя миссии Посольства Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, атташе по вопросам обороны Посольства Литовской Республики в Украине подполковник Миндаугас Квиклис, заместитель председателя миссии Посольства Словацкой Республики в Украине Марек Шафин.

В Черниговском национальном технологическом университете они провели интерактивную конференцию "Укрепление безопасности через сотрудничество" для студентов. Дипломаты Словакии и Литвы рассказали молодежи об успехах и ошибках на пути евроинтеграции.

"Украине следует позаимствовать из этого процесса все шпаргалки, и нужно пользоваться моментом, когда они еще действительны", - сказал М.Шафин.

Дипломаты общались со студентами в течение почти двух часов.

Также была запланирована традиционная встреча с руководством области, однако из-за несогласованности она не состоялась.

Организаторами визита выступили Институт Европейского Продвижения, Центр информации и документации НАТО в партнерстве с "Черноморской бизнес лигой" и Центром внешнеполитических исследований "ОПАД".