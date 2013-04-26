В Чернигове проходит акция оппозиции «Вставай, Украина!» (фото)
18:04, 26 апреля 2013Политика
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В Чернигове началась акция оппозиционных сил “Вставай, Украина!”.
Вставай, Украина! в Чернигове. Фото с сайта Батькивщины
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции во главе с лидерами оппозиции Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и Владимиром Кличко двинулись от ТРК “Мегацентр” к центральной Красной площади, где состоится митинг.
Сторонники оппозиции несут огромное полотнище государственного флага Украины во главе колонны.
В самой колонне есть партийные флаги ВО “Свобода”, “Батькивщины” и партии “УДАР”.
Колонна оппозиции в Чернигове. Фото с сайта Батькивщины
По предварительным данным, в колонне идут до 2 тысяч участников.
Как сообщили в областном управлении МВД, правопорядок обеспечивают 400 милиционеров.
Движение транспорта на улице, по которой движется колонна, временно остановлено.
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