В Чернигове проходит акция оппозиции «Вставай, Украина!» (фото)

18:04, 26 апреля 2013
Политика
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В Чернигове началась акция оппозиционных сил “Вставай, Украина!”.

Вставай, Украина! в Чернигове. Фото с сайта Батькивщины

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции во главе с лидерами оппозиции Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и Владимиром Кличко двинулись от ТРК “Мегацентр” к центральной Красной площади, где состоится митинг.

Сторонники оппозиции несут огромное полотнище государственного флага Украины во главе колонны.

В самой колонне есть партийные флаги ВО “Свобода”, “Батькивщины” и партии “УДАР”.

Вставай, Украина! в Чернигове. Фото с сайта Батькивщины

По предварительным данным, в колонне идут до 2 тысяч участников.

Как сообщили в областном управлении МВД, правопорядок обеспечивают 400 милиционеров.

Движение транспорта на улице, по которой движется колонна, временно остановлено.

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