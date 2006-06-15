Бывшему адвокату Ющенко угрожают убийством

Адвокату дочерней компании «Укргаздобыча» Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины», управляющему партнеру адвокатского объединения „Адвокатская фирма „Пукшин и Партнеры” Игорь ПУКШИНУ угрожают убийством.

Как сообщил УНИАН сам И.ПУКШИН, 13 июня около 21.55 неизвестный, позвонив с мобильного телефона, высказал ему угрозу убийством в связи с профессиональной деятельностью – предоставлением правовой помощи дочерней компании «Укргаздобыча» в хозяйственных делах, другой стороной в которых является ООО ПКФ „ПИК”.

И.ПУКШИН сообщил, что «адвокатская фирма «Пукшин и Партнеры» оказывает правовую помощь дочерней компании «Укргаздобыча» относительно представительства интересов последней в хозяйственных спорах: об истребовании имущества общей стоимостью 24 млн. грн. из незаконного владения ООО ПКФ «ПИК» и о взыскании с ДК «Укргаздобыча» 33 млн. грн. в пользу ООО ПКФ «ПИК».

По словам И.ПУКШИНА, он обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

„Такие действия неизвестного подпадают под признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 398 Уголовного кодекса Украины”, – отметил адвокат.

Комментируя суть дела, И.ПУКШИН отметил, что постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 24 ноября 2005 года были признаны недействительными договоры управления имуществом и обязано ООО ПКФ «ПИК» передать имущество в пользу ДК «Укргаздобыча». „То есть, фактически суд указал на противоправность владения ООО ПКФ «ПИК» таким государственным имуществом”, - сказал И.ПУКШИН.

Вместе с тем, невзирая на невыполнение на протяжении шести месяцев решения суда, ООО ПКФ «ПИК» обратилось в Хозяйственный суд Харьковской области с иском о взыскании с ДК «Укргаздобыча» около 33 млн. грн., рассказал он дальше.

13 июня 2006 года Хозяйственный суд Харьковской области отказал ООО ПКФ «ПИК» в удовлетворении иска о взыскании 33 млн. грн., следовательно, решение вынесено в пользу ДК «Укргаздобыча», интересы которой в данном споре представляет адвокатская фирма «Пукшин и Партнеры», сказал И.ПУКШИН.

Вечером в тот же день ему позвонил по телефону неизвестный, который угрожал убийством.

„Обстоятельства, которые сопровождали угрозу убийством, связаны с предоставлением АО «Адвокатская фирма «Пукшин и Партнеры» правовой помощи ДК «Укргаздобыча» по спорам относительно имущества и средств общей стоимостью около 60 миллионов гривень, а угроза была высказана сразу после принятия судом решения не в пользу ООО ПКФ «ПИК», поэтому очевидно, что угрожавшее мне лицо осознает, что высказанная им угроза способна вызывать у меня опасения в связи с ее реализацией, и желает этого”, - сказал он.

В этой связи И.ПУКШИН отмечает, что „целью угрозы убийством является прекращение деятельности по предоставлению правовой помощи ДК «Укргаздобыча» в спорах с ООО ПКФ «ПИК», в частности, по одному делу заседание суда назначено на 22 июня 2006 года, по другому в будущем предусматривается пересмотр решения в апелляционном и кассационном порядке”.

В заявлении в Генеральную прокуратуру адвокат просит принять предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры для установления лица, виновного в совершении преступления, и привлечения его к уголовной ответственности.

Справка УНИАН. И.ПУКШИН - бывший заместитель министра юстиции Украины, №101 в списке "Нашей Украины" на парламентских выборах 2006 г. Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры" входит в десятку ведущих юридических фирм по рейтингу "Юридической практики". Фирма представляла кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО в Верховном Суде Украины по делу о массовых нарушениях законодательства во время выборов Президента Украины в 2004 г., а также представляла Кабинет Министров по делу Никопольского завода ферросплавов.