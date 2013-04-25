Тюремщики предлагают Тимошенко протестировать видеосвязь с судом

Об этом сообщили УНИАН в Государственной пенитенциарной службе Украины со ссылкой на начальника Качановской исправительной колонии Игоря Колпащикова.

«Поскольку осужденная выражала сомнения по поводу работы системы, но ни разу не видела, как она работает, то я хочу предложить ей, чтобы она прошла в комнату, включить связь, изображение, показать, как это выглядит на практике», - сказал он.

И.Колпащиков заметил, что сегодня сотрудники пенитенциарной службы в очередной раз протестировали систему видеосвязи в центральной клинической больнице № 5 «Укрзалізниці» в Харькове, в стационаре которой находится Ю.Тимошенко.

По теме: Власенко объяснил, когда власть будет вынуждена освободить Тимошенко

«Система работает, качество трансляции высокое, сбоев никаких нет», - отметил начальник колонии.

По словам И.Колпащикова, за первые месяцы действия нового Уголовного процессуального кодекса положением о возможности использования видеоконференции в разных пенитенциарных учреждениях лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы или находящиеся под стражей, воспользовались около 2 тысяч раз.

«С моей точки зрения, это не только удобный вариант для осужденного, это также путь избежания затягивания судебных рассмотрений дел», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева по просьбе защиты Ю.Тимошенко перенес на 26 апреля допрос Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня. Ю.Тимошенко было вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.