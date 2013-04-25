Власенко объяснил, когда власть будет вынуждена освободить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил сегодня на брифинге.

“По результатам решения возможно прямое освобождение Тимошенко. Я хочу сослаться на статью 10 украинского закона об исполнении (решений Европейского суда по правам человека — УНИАН). Я считаю, что по результатам решения Европейского суда Украинское государство обязано выпустить Юлию Тимошенко”, - сказал С.Власенко.

Вместе с тем он предположил, что представители власти после решения ЕСПЧ будут вести речь исключительно о выплате денежной компенсации Ю.Тимошенко, однако проигнорируют ее освобождение.

С.Власенко объяснил, что власть Украины после оглашения решения ЕСПЧ будет иметь три месяца для его обжалования, после чего оно в любом случае должно вступить в силу. Защитник Ю.Тимошенко отметил, что за выполнением решений ЕСПЧ следит Комитет министров Совета Европы.

С.Власенко сообщил, что решение Европейского суда по правам человека будет оглашено в Страсбурге 30 апреля в 10.30. По словам защитника, он ожидает, что Европейский суд признает арест Ю.Тимошенко незаконным и политически мотивированным, а также то, что к ней применялись пытки. Кроме того, по убеждению С.Власенко, ЕСПЧ признает нарушением Европейской конвенции по правам человека то, что за Ю.Тимошенко в камере было установлено видеонаблюдение и записи были обнародованы.

С.Власенко сказал, что планирует самостоятельно посетить Страсбург в день оглашения решения Европейского суда, но выразил обеспокоенность, что его могут не выпустить за границу.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении приоритетного статуса жалобе Ю.Тимошенко. Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде защищают адвокаты С.Власенко и Валентина Теличенко. Европейский суд по правам человека 28 августа в 14.30 (по европейскому времени) провел публичные слушания дела «Тимошенко против Украины». После публичных слушаний суд продолжил работу в закрытом режиме.

Ю.Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции «газового дела».

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 г. Из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.