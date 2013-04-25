Власенко объяснил, когда власть будет вынуждена освободить Тимошенко
Украинская власть будет обязана освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, если 30 апреля Европейский суд по правам человека вынесет положительное решение по ее жалобе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил сегодня на брифинге.
“По результатам решения возможно прямое освобождение Тимошенко. Я хочу сослаться на статью 10 украинского закона об исполнении (решений Европейского суда по правам человека — УНИАН). Я считаю, что по результатам решения Европейского суда Украинское государство обязано выпустить Юлию Тимошенко”, - сказал С.Власенко.
Вместе с тем он предположил, что представители власти после решения ЕСПЧ будут вести речь исключительно о выплате денежной компенсации Ю.Тимошенко, однако проигнорируют ее освобождение.
С.Власенко объяснил, что власть Украины после оглашения решения ЕСПЧ будет иметь три месяца для его обжалования, после чего оно в любом случае должно вступить в силу. Защитник Ю.Тимошенко отметил, что за выполнением решений ЕСПЧ следит Комитет министров Совета Европы.
С.Власенко сообщил, что решение Европейского суда по правам человека будет оглашено в Страсбурге 30 апреля в 10.30. По словам защитника, он ожидает, что Европейский суд признает арест Ю.Тимошенко незаконным и политически мотивированным, а также то, что к ней применялись пытки. Кроме того, по убеждению С.Власенко, ЕСПЧ признает нарушением Европейской конвенции по правам человека то, что за Ю.Тимошенко в камере было установлено видеонаблюдение и записи были обнародованы.
С.Власенко сказал, что планирует самостоятельно посетить Страсбург в день оглашения решения Европейского суда, но выразил обеспокоенность, что его могут не выпустить за границу.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении приоритетного статуса жалобе Ю.Тимошенко. Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде защищают адвокаты С.Власенко и Валентина Теличенко. Европейский суд по правам человека 28 августа в 14.30 (по европейскому времени) провел публичные слушания дела «Тимошенко против Украины». После публичных слушаний суд продолжил работу в закрытом режиме.
Ю.Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции «газового дела».
Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 г. Из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.