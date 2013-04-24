Кабмин объяснил, как платить членам комиссий всеукраинского референдума

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление (№ 304) было принято 22 апреля.

Порядком определено, что председатель, заместитель председателя, секретарь или другие члены окружной или участковой комиссии всеукраинского референдума (общим количеством не более шести человек) по решению комиссии референдума, которое утверждается комиссией высшего уровня, на протяжении всего периода полномочий комиссии референдума или части такого периода могут выполнять свои полномочия на платной основе за счет средств государственного бюджета, которые выделяются для подготовки и проведения всеукраинского референдума.

Такая же процедура предусмотрена и для участковой комиссии референдума заграничного участка.

Согласно постановлению, оплата труда члена комиссии референдума, который выполняет свои полномочия в комиссии на платной основе, осуществляется раз в месяц окружной комиссией референдума на основании табеля учета рабочего времени, в частности, путем перечисления средств через учреждение банка или отделение связи на личный карточный или другой счет по заявлению члена комиссии референдума.

В случае, если член комиссии референдума выполняет свои полномочия на платной основе не полный календарный месяц или если по различным причинам состоялось досрочное прекращение действия договора о выполнении обязанностей члена комиссии референдума, его работа оплачивается пропорционально отработанному времени.

Оплата труда члена участковой комиссии референдума заграничного участка осуществляется в иностранной валюте государства местонахождения соответствующего заграничного дипломатического учреждения Украины, исходя из официального курса гривни, установленного Национальным банком на дату проведения соответствующих выплат.

Постановлением предусмотрено, что оплата труда членов комиссий референдума (в том числе тех, которые выполняют свои полномочия не на платной основе) в день голосования и в дни установления итогов голосования осуществляется: для членов окружных комиссий референдума - до даты составления протокола об итогах голосования в пределах территориального округа референдума, но не более чем за три дня; для членов участковых комиссий референдума - до даты принятия окружной комиссией референдума протокола о подсчете голосов участников референдума на участке референдума, но не более чем за два дня.

Основанием для оплаты труда члена комиссии референдума в день голосования и в дни установления итогов голосования является табель учета рабочего времени.