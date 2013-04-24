Нардеп думает, что Азаров забыл, где его место

Народного депутата от «УДАРа» Сергея Каплина вызывают на допрос в Печерское райуправление ГУМВД Украины в Киеве по делу о самоуправстве депутата во время заседания правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как напомнили в пресс-службе, 27 марта С.Каплина, который пришел на заседание Кабмина донести позицию “УДАРа” по поводу «снежного коллапса в Украине», по прямому указанию премьер-министра Николая Азарова охранники силой удалили из зала заседаний.

После инцидента С.Каплин и лидер «УДАРа» Виталий Кличко обратились в прокуратуру с требованием привлечь премьера к ответственности за препятствование деятельности народного депутата.

В то же время прокуратура Киева, рассмотрев обращение, отказала в возбуждении дела, проинформировали в партии. В письме, полученном С.Каплиным, отмечается, что прокуратура не выявила нарушений требований действующего законодательства со стороны Н.Азарова. «Поданное Вами обращение не содержит никаких фактических данных, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, которые охватываются понятием преступления, определенным статьей 11 УК Украины», - говорится в ответе прокуратуры.

Вместе с тем, в правоохранительные органы по поводу данного инцидента обратилась и министр Кабмина Елена Лукаш. Но - с письменным обращением относительно подозрения в самоуправстве со стороны С.Каплина, отметили в «УДАРе».

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В связи с проведением досудебного расследования по материалам уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 356 УК Украины, Печерское райуправление вызывает С.Каплина на допрос в качестве свидетеля, говорится в сообщении.

Как отметил по этому поводу С.Каплин, сегодня МВД, в угоду премьеру и Президенту, фактически возбуждает дело против народного депутата. «Не исключено, что завтра статус свидетеля будет переквалифицирован в обвиняемого, а дальше возможен и уголовный приговор», - сказал депутат.

Он отметил, что прокуратура отказывает депутатам от оппозиции в удовлетворении их законного требования о привлечении к ответственности премьера, хотя часть 2 статьи 344 УК Украины предусматривает за подобное препятствование 3 года лишения свободы. «Я буду добиваться этого, если нужно, и в Европейском суде. Народ избирает депутатов, депутаты дают согласие на назначение министров и премьеров, Николай Азаров забыл, где его место, “УДАР” – напомнит», - заявил С.Каплин.