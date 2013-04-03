Янукович раскритиковал Азарова за выдворенного с Кабмина депутата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Комитета экономических реформ.

«Надо регламентом предусмотреть время – пусть говорят и готовятся. Где будет популизм, а где будет по делу – сразу будет видно. Будет нормальное сотрудничество с оппозицией – будет альтернатива, и мы ее будем видеть. Не будет альтернативы – будет болото», - подчеркнул глава государства.

При этом он раскритиковал премьер-министра Николая Азарова за то, что во время предыдущего заседания правительства он в резкой форме попросил народного депутата Сергей Каплина покинуть заседание правительства.

«Верховная Рада не мешает вам работать – она дает вам возможность заниматься тем, чем нужно… Не мешают вам, а наоборот. Там один представитель зашел, а вы ему слово не дали сказать. Я б ему дал слово – и пусть говорил бы, сколько хотел... Нам надо объединять тех, кто знает и другую точку зрения», - подчеркнул В.Янукович.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров, 27 марта выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина.

После вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно были требования.

Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний, добавив, что он берет всю ответственность на себя.

Народный депутат от Всеукраинского объединения «Свобода», член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Сиротюк заявил, что его не пустили на заседание Кабинета министров, проходившее в понедельник, 1 апреля.