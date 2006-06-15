Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО предлагает Евросоюзу отказаться от конфронтации и признать, что в республике "живет гордый и свободолюбивый народ, который никогда не потерпит диктата с какой бы стороны он не происходил".

Об этом, как передает РИА «Новости», А.ЛУКАШЕНКО заявил, принимая верительные грамоты у главы представительства Европейской Комиссии в Украине, Молдове и Беларуси Иена БОУГА.

"На ваш один шаг по направлению к доброму сотрудничеству с белорусской стороны мы сделаем два-три шага в этом же направлении", - заверил белорусский президент. По его словам, если Европа действительно хочет видеть Беларусь доброй и процветающей страной, то "мы будем идти в этом направлении".

При этом А.ЛУКАШЕНКО отметил, что Минск "никогда не потерпит нецивилизованных выпадов в адрес нашего государства". Президент также отметил, что если говорить о ценностях Евросоюза, то Беларусь всегда была европейским государством, и общечеловеческие ценности, которые проповедует ЕС, всегда являлись краеугольным камнем белорусской политики.

В свою очередь представитель Еврокомиссии подчеркнул, что не может отрицать тот факт, что существуют трудности в отношениях между Белоруссией и ЕС. Однако он считает, что предложения по открытию в Минске представительства Еврокомиссии будет способствовать разрешению трудностей. "Мы готовы предоставить весь спектр возможностей перед Беларусью, который предусматривает политика добрососедства, но при условии, что Беларусь будет принимать и следовать ценностям Евросоюза", - подчеркнул И.БОУГ.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 6 апреля 2006 года призвал европейские структуры усилить давление на режим Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО. В своей резолюции европейские парламентарии жестко осудили проведенные 19 марта т. г. президентские выборы в Беларуси и приветствовали решение Еврокомиссии занести А.ЛУКАШЕНКО в «черный» список лиц, которым не может быть предоставлена виза. Европарламентарии также призвали к внесению к этот перечень «представителей местной, региональной и национальной власти, которые были задействованы в нарушении прав человека и политических свобод в Беларуси во время и после избирательной кампании».

Совет Евросоюза на заседании 10 апреля принял соответствующее решение об ограничении въезда в европейские страны в отношении А.ЛУКАШЕНКО и 30 белорусских чиновников.