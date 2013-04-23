Клюев рассказывает в Европе, как Украина выполняет ее требования

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Клюева.

Ключевой темой беседы стало обсуждение прогресса в выполнении критериев подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, изложенных в Выводах Совета ЕС относительно Украины от 10 декабря 2012 года и конкретизированных в Совместном заявлении Саммита Украина–ЕС от 25 февраля 2013 года.

Секретарь СНБО Украины проинформировал Президента Европейского парламента о мероприятиях украинской стороны в контексте реформы системы правосудия, усовершенствования избирательного законодательства, конституционной реформы, борьбы с коррупцией.

Во время встречи было положительно оценено возобновление работы Верховной Рады Украины и выражена надежда, что дальнейшая деятельность украинского парламента будет проходить в атмосфере единения политических сил вокруг общей цели европейской интеграции.

Стороны также приветствовали решение руководства Европейского парламента о пролонгации мандата Мониторинговой миссии в Украине под руководством бывших президентов Александра Квасневского и Патрика Кокса. По словам А.Клюева, за период своей деятельности Миссия не только способствовала возобновлению привычного конструктивного диалога между Украиной и ЕС, но и стала уникальным внешнеполитическим инструментом, который усиливает роль Европейского парламента в системе институтов ЕС.

Собеседники также положительно оценили предоставление Европейским парламентом согласия на вступление в силу обновленного Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, которое стало надлежащим ответом на недавнюю ратификацию настоящего документа Верховной Радой Украины.

А.Клюев поблагодарил М.Шульца за его личный вклад в развитие и углубление отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме того в рамках пребывания в Брюсселе запланированы встречи секретаря СНБОУ с членом Европейской Комиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, а также руководством Мониторинговой Миссии Европейского Парламента в Украине, бывшими президентами Александром Квасневским и Патриком Коксом.

В пресс-служба напомнили, что указом Президента Украины от 12 марта 2013 года № 127/2013 секретарю СНБО Украины А.Клюеву было поручено осуществлять координацию деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции Украины и взаимодействия с институтами ЕС.