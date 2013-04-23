Посол США советует украинцам идти к депутатам, а не на улицы

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Теффт советует украинцам, желающим принять личное участие в экономическом и политическом развитии страны, обращаться к своим представителям в Верховной Раде, прежде чем выходить на улицы с демонстрациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, выступая перед студентами Киевского национального экономического университета.

В частности, на вопрос о том, как среднестатистический украинец может добиться осуществления реформ, Дж.Теффт ответил: «Для начала найдите, кто представляет ваши интересы в Раде. И когда найдете – спросите у этого человека: каков его вклад в борьбу с коррупцией, как он, будучи парламентарием, продвигает реформы, формирует законодательство. И когда вы научитесь работать в таком режиме, вы увидите изменения. Но начало, повторюсь, должно быть именно таким».

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По мнению Дж.Теффта, демократия – это умение находить диалог. «Все политики глобальны по своей сути, и это правда. Но найдите своего локального представителя и поставьте ему вопросы», - сказал посол.

Он отметил, что Украина – страна с огромным потенциалом, природным и человеческим. «Однако, осознавая это, Украина должна провести ряд экономических реформ и отказаться от рейдерских атак, проявлений коррупции, от недостаточной защиты частной физической и интеллектуальной собственности. Реформы должны изменить правила игры в Украине, если, конечно, она собирается быть конкурентоспособной на международном рынке», - сказал посол.

Также Дж.Теффт назвал 4 основные сферы, прогресс в которых мог бы вывести Украину в число государств – лидеров экономического роста. В их числе он назвал приверженность курсу реформ, нацеленных на построение крепких отношений с иностранными партнерами, усиление верховенства закона, открытость бизнеса, особенно в тех секторах, которые Украина намерена диверсифицировать, а также изменение содержания высшего образования, которое отвечало бы потребностям будущего страны.

«По версии многих экономистов, Украина могла бы демонстрировать уровень развития в среднем 4% в год», - подчеркнул посол США.