Теффт: США надеются, что Украина подпишет Соглашение с ЕС в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Теффт во время общения со студентами Киевского национального экономического университета.

«Мы надеемся, что этот документ может быть подписан позднее в этом году, как и предполагалось во время саммита Украина – ЕС в Брюсселе. Соглашение об ассоциированном членстве предлагает Украине дорогу к экономическим реформам и благополучию – такому, какое есть в ЕС», - отметил посол.

Дж.Теффт согласился с послом Украины в ЕС Константином Елисеевым относительно преимуществ Соглашения об ассоциации. «Господин Елисеев отмечал, что Соглашение об ассоциации подразумевает либерализацию торговли не только товарами, но и услугами, либерализацию перемещения капиталов и, в определенном смысле, трудовых ресурсов… Господин Елисеев приводил пример исследований, согласно которым польза от глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС в долгосрочной перспективе приведет к развитию втрое большему в сравнению с Таможенным союзом», - подчеркнул Дж.Теффт.

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Он также добавил, что США выразили намерение создать зону свободной торговли с Евросоюзом. «Недавно США выразили намерение создать зону свободной торговли с ЕС. Это крайне существенный шаг, учитывая тот факт, что наши экономики формируют примерно половину мирового производства», - отметил посол.

Как известно, Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре 2013 года во время саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

ЕС выдвинул Украине ряд требований для подписания соглашения, среди которых - проведение ряда реформ и решение вопросов выборочного правосудия.

Украина и Евросоюз парафировали соглашение об ассоциации, предусматривающее также создание углубленной зоны свободной торговли, в марте 2012 года после 5-летних переговоров.