У Лавриновича предлагают прекращать предпринимательскую деятельность за день

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Александра Лавриновича, предлагается, в частности, отменить двухэтапную процедуру прекращения предпринимательской деятельности и сократить процедуру прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей до одного рабочего дня.

На сегодняшний день в Украине действует двухэтапная процедура прекращения предпринимательской деятельности для физических лиц – предпринимателей по их решению. На первом этапе в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей вносится запись о решении физического лица – предпринимателя о прекращении предпринимательской деятельности. На втором этапе – запись о проведении государственной регистрации прекращения.

Законопроектом, который разработал Минюст, предлагается прекращать предпринимательскую деятельность физического лица – предпринимателя на основании представленной государственному регистратору регистрационной карточки на проведение государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом – предпринимателем по его решению не позже следующего рабочего дня с даты поступления указанной регистрационной карточки.

Также предлагается ограничить максимальный срок заявления кредиторами своих требований к физическому лицу – предпринимателю, который прекращает предпринимательскую деятельность, установив сроки от двух до трех месяцев. Для этого предусматривается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, определив срок предъявления требований кредиторов, а также гражданско-правовую ответственность таких лиц, учитывая, что физическое лицо не имеет права оспаривать заключенные им договоры, требования кредиторов и обязательства, связанные с предпринимательской деятельностью, на том основании, что оно уже не является предпринимателем.

Законопроект выставлен на сайте Министерства юстиции для предоставления предложений и замечаний.